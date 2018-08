Sogar „Elvis“ feiert mit

Jubiläum DRK feiert zum 150-jährigen Bestehen Familienfest in der Bahnhofstraße

WEtzlar Zum DRK-Familienfest am Samstag, 11. August, von 11 bis 17 Uhr in der Wetzlarer Bahnhofstraße kommt Elvis, der King of Rock'n'Roll, zurück.

