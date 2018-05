Solmser stürzt bei Gießen

POLIZEI Motorradfahrer hat Glück im Unglück

Gießen Ein Solmser ist am Sonntag bei einem Sturz mit einem Motorrad leicht verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr war der 44-Jährige mit seiner schwarzen Piaggio Aprilia auf der Lahnparkstraße von Heuchelheim in Richtung Wetzlarer Straße unterwegs. Er wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen. Kurz nach der Unterführung von vor der Einmündung kam er aus unklaren Gründen ins Schleudern und stürzte nach rechts mit seinem Rad zu Boden.

