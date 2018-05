Sommersingen weicht dem Regen

MUSIK Chöre des Gesangvereins Frohsinn-Harmonie und der Neuapostolischen Kirche

BIEBERTAL-KRUMBACH Freude am Singen war am Sonntag zu spüren beim Sommersingen in Krumbach - initiiert von den gemischten Chören des Gesangvereins Frohsinn-Harmonie und des Chors der Neuapostolischen Kirche.

