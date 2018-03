Soziale Berufe im Chat

ARBEITSAGENTUR I Was muss man mitbringen?

Wetzlar Wer anderen hilft, hat Anerkennung verdient. So, wie die zahlreichen Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten. Doch welche Möglichkeiten bietet dieser Bereich eigentlich? Welche Studiengänge und Ausbildungen bereiten darauf vor? Was muss man dafür mitbringen? Diese und andere Fragen klären die Expertinnen des nächsten „abi>>Chats“ am heutigen Mittwoch, 21. März, 16 bis 17.30 Uhr. Darauf weist die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar hin. Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.

