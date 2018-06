Spende hilft dem Bad

Für gute Zwecke 500 Euro vom Gewerbeverein

Biebertal-Rodheim-Bieber Der Gewerbeverein Biebertal hat 500 Euro an den Förderverein des Familienbades gespendet. Das Geld stammt aus der Teilnahme des Gewerbevereins an der Challenge „Bier, Sekt, Woscht und kühles Nass“, zu der die „Schowwernäcker“, eine der aktiven Faschingsgruppen der SKG Rodheim, in das Hallenbad eingeladen hatte.

