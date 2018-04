Sperrung auf der A 5

Verkehr Verbindung Richtung Wetzlar ist dicht

Gießen Wegen Bauarbeiten ist die Verbindungsrampe von der A 5 zur A 480 am Reiskirchener Dreieck an diesem Wochenende gesperrt. Grund ist eine Fahrbahnerneuerung auf der A 5 in Richtung Kassel. Die Arbeiten dauern bis in den Herbst und sollen 4,2 Millionen Euro kosten.

Copyright © mittelhessen.de 2018