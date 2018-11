Bewegung

Spiel-und Tobespaßfür Kinder in Burgsolms

Turnverein Am Sonntag in der Großsporthalle

Solms-Burgsolms Am Sonntag, 25. November, richtet der Turnverein Burgsolms von 15 bis 18 Uhr seinen 25. Spiel- und Spaß-Nachmittag für Kinder im Alter von einem bis zwölf Jahren in der Großsporthalle der Grundschule in Burgsolms aus. Es gibt zwölf Spielstationen zum Klettern, Kriechen, Balancieren, Schwingen, Springen und Werfen.

