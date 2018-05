Spielautomaten als Ziel

POLIZEI Sachschaden von mehr als 50 000 Euro

Ehringshausen/Aßlar Am frühen Donnerstagmorgen sind Einbrecher in eine Spielothek in Ehringshausen in der Kölschhäuser Straße ein. Die Diebe brachen ein Fenster auf und machten sich an fünf Geldspielautomaten zu schaffen. Sie leerten die Geldschächte, griffen in die Kasse und flohen mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

