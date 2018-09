Spielplatz am Rasselberg eröffnet

Eröffnung Wetzlar investiert 140 000 Euro

Wetzlar Viele junge Familien mit Kindern sind in die Neubausiedlung am Rasselberg in Wetzlar gezogen. Seit Samstag steht ihnen auch ein neuer Spielplatz zur Verfügung.

