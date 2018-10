Aktion

Sportnacht für Mädchen

Wetzlar Am kommenden Samstag, 20. Oktober, stehen von 18 bis 22 Uhr Fußball, Hip-Hop, Entspannung und Bewegung sowie Selbstverteidigung auf dem Programm der Wetzlarer Mädchensportnacht in der Lotteschule in Wetzlar, Frankfurter Straße 25.

