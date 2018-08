POLIZEI

Spray-Attacke auf der Kirmes

Aßlar Die Polizei sucht Zeugen nach einem Zwischenfall auf der Aßlarer Kirmes: Nachdem ihn ein Sprühstahl Reizstoff in die Augen traf, musste ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen am Kirmeszelt von Sanitätern behandelt werden. Der Wetzlarer wurde nach eigenen Angaben aus einer Gruppe von vier bis fünf Personen heraus rassistisch beleidigt. Es entwickelte sich ein Streit, der in eine handfeste Auseinandersetzung überging. Aus der Gruppe heraus zog ein Unbekannter das Spray und versprühte Reizstoff auf den 19-Jährigen. Die Polizei in Wetzlarer ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Angreifer war etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart. Weitere Angaben konnte der Angegriffene nicht machen.

