Stadtradeln

Startschuss fällt am 3. Juni

Wetzlar In Wetzlar findet von Sonntag, 3. Juni, bis Sonntag, 24. Juni, das Stadtradeln statt. Es wird in Teams für ein gesundes Klima und bessere Radwege um die Wette geradelt. Der Startschuss fällt am Sonntag, 3. Juni, um 10 Uhr bei Zweirad Sarges, Hessenstraße 1. Von dort gibt es die Möglichkeit, eine individuelle Tour zu radeln oder sich zwischen der leichten, familienfreundlichen Tour und der bergigen Tour zu entscheiden.

