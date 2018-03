DIAKONIE

Steinmetz folgt auf Contag

Wetzlar Pfarrer Jörn Contag, Vorstandsprecher der Königsberger Diakonie, verlässt zum 30. April seine Stelle als Theologischer Vorstand. Er tritt am 1. Mai die Stelle eines theologischen Geschäftsführers der Diakonie in Südwestfalen gGmbH an.

