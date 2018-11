Reichspogromnacht

Stolpersteine werden gereinigt

Wetzlar Zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht veranstaltet die Gruppe „KreAktiv gegen Rechts“ am Freitag, 9. November, eine Putzaktion, es sollen Stolpersteine gereinigt werden, die an Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. 25 dieser Gedenkorte befinden sich im Stadtgebiet, verlegt 2009 und 2015.

