Öffentlicher Dienst

Streikende protestieren in Gießen

Gießen/Wetzlar Hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Mittelhessen sind am Donnerstag, 12. April, von Verdi zu Warnstreik und zentraler Demonstration in Gießen aufgerufen.

Copyright © mittelhessen.de 2018