Studenten erleben Produktion live

BILDUNG Besuch aus Weißrussland bei StudiumPlus in Wetzlar und bei der Schunk Group

WETZLAR Einen Einblick in das duale Studium und in ein erfolgreiches Unternehmen bekamen 25 Studierende der Germanistik aus Weißrussland bei einem Besuch bei StudiumPlus in Wetzlar und bei der Schunk Group in Heuchelheim, einem Partnerunternehmen von StudiumPlus.

