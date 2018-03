Syrien und die Flüchtlinge

WETZLAR Viele Bürger aus Wetzlar und Umgebung haben in letzter Zeit Menschen aus Syrien kennen gelernt. "Was können Flüchtlinge für ihr Land und die Region des Nahen und Mittleren Ostens tun?" "Welche Unterstützung brauchen sie von Menschen ihrer Gastgeberländer und deren Politik?" Diesen Fragen wird sich Clemens Ronnefeldt bei einer Vortragsveranstaltung am Montag, 16. November, in der Phantastischen Bibliothek (Turmstraße 20) ab 19.30 Uhr stellen.

