Tabler aus ganz Deutschland zu Gast in Wetzlar

Dazu sind knapp 1000 Mitglieder von Ladies Circle und Round Table aus ganz Deutschland, aber auch aus Südafrika, Israel, Großbritannien, Nepal und vielen weiteren Ländern in die Domstadt gekommen, um ihr Jahrestreffen zu feiern. Seit Dienstag ist bereits eine Delegation der Wetzlarer Tabler mit den internationalen Gästen in Frankfurt, dem Rheingau, Bad Nauheim, Lich und Gießen unterwegs. Am Freitag fiel mit dem traditionellen Welcome der Start des Wochenendes im Leitz-Park (Foto).

Nach dem Eintrag des Präsidiums von Round Table Deutschland und dem des Wetzlarer Tisches ins Goldene Buch der Stadt stehen am Samstag Stadtführungen, Kanufahrten und viele weitere Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Der Höhepunkt des Wochenendes soll der Galaabend in der Rittal-Arena werden, wo das neue Deutschland-Präsidium ernannt wird.

Ausklingen lassen die Tabler und Ladies das Wochenende dann mit einem Frühstück im Schützengarten. (red)