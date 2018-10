Gottesdienst

Taizè-Chor sucht neue Mitsänger

Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg Einen Taizè-Gottesdienst mit gemeinsamem Singen, Beten, Brotbrechen beim Abendmahl und Feiern im Kerzenschein gibt es am Samstag, 3. November, ab 18 Uhr in der evangelischen Margarethenkirche in Krofdorf. Ab 17.50 Uhr herrscht Stille in der Kirche. Nach dem Gottesdienst sind Begegnungen bei Tee möglich.

