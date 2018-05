Ballett-Gala

Tanz für den Frühling

BALLETT Gala für die schönste Jahreszeit am 26. Mai

Wetzlar Am Samstag, 26. Mai, findet ab 18 Uhr die Ballett-Gala „Vier Jahreszeiten“ in der Stadthalle in Wetzlar statt.

