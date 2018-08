Kurs

Tanzen lernen beim Schwarz-Rot-Club

BEWEGUNG Neue Kurse starten nächste Woche

Wetzlar Der Schwarz-Rot-Club Wetzlar bietet zwei neue Tanzgruppen für Standard- und Lateintänze für erwachsene Paare bis Dezember an. Eine Gruppe beginnt am Sonntag, 2. September, von 19.30 bis 20.30 Uhr und findet im Studio II des Sportparks Spilburg statt. Die andere Gruppe tanzt ab Mittwoch, 5. September, ab 20.30 Uhr im Bürgerhaus in Nauborn.

