Sport

Tanzturnier am Wochenende

Wetzlar Am Wochenende, 28. und 29. April, finden in der Turnhalle der August-Bebel-Schule in Niedergirmes fünf Ligaturniere im Jazz- und Modern-Dance statt. Ausrichter ist der Wetzlarer Schwarz-Rot-Club. Heute, Samstag, um 12 Uhr beginnen die Wettkämpfe mit den acht Gruppen der Jugendlandesliga, danach geht es mit der Jugendverbandsliga und der Oberliga weiter. Hier freuen sich die zehn jungen Damen der Wetzlarer Gruppe „Infinity“ auf tatkräftige Unterstützung.

