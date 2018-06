Kleintiere

Tauben fliegen 280 Kilometer

Hüttenberg Beim dritten Preisflug der Reisevereinigung (RV) Hüttenberg gingen 547 Tauben von 16 Züchtern an den Start der 280 Kilometer langen Flugstrecke. Im Vergleich zum Vorjahr war dies eine Steigerung der Reisetauben um 22 Prozent. Start des Flugs war im französischen Städtchen Toul. Bei sonnigem Wetter, aber leichten Gegenwinden aus Nordost, kamen die ersten drei Tauben um 12:43 Uhr bei Wilfried Höchst in Kirchgöns an. Dabei erreichte die Siegertaube eine durchschnittliche Fluggeschwindigkeit von 75 Kilometern pro Stunde. Auf den weiteren Siegerplätzen folgten dann die Tauben von Klaus Wagner und Josef Weinmann (Niederkleen).

