Teurer BMW ist weg

Diebstahl Wer hat in Dorlar etwas gesehen?

Lahnau-Dorlar zwischen Donnerstag (20. September) und Freitag (21. September) haben Diebe in Dorlar einen BMW X5 gestohlen. Das graue Fahrzeug parkte auf dem Abstellplatz eines Einfamilienhauses in der Taunusstraße. Die Diebe machten sich laut Polizei zwischen 18.20 Uhr und 7 Uhr an dem Auto zu schaffen. Die Ermittler fahnden nun nach dem 91 000 Euro teuren BMW mit dem amtlichen Kennzeichen LDK-MP 58.

