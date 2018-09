The Coverups spielen auf

Fest Dämmerschoppen an der Mehrzweckhalle

Braunfels-Tiefenbach Nicht in, sondern an der Mehrzweckhalle findet der Kirmes-Dämmerschoppen der Tiefenbacher Ortsvereine am Samstag ab 16 Uhr statt. Dazu spielt die Band „The Coverups“ auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018