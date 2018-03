Theuser feiert 90. Geburtstag

Jubiläum Der Cleeberger ist seit Jahrzehnten in Vereinen aktiv

Langgöns-Cleeberg In Cleeberg hat am Mittwoch Fritz Theuser (Foto) 90. Geburtstag gefeiert. Dem vitalen Jubilar, der in Silbitz (Schlesien) geboren wurde, sieht man das Alter nicht an.

