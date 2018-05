Tradition lebt wieder auf

Volksfest Girmiza und Spportclub hatten zum 1. Mai eingeladen

Wetzlar Der Festplatz am Niedergirmeser Kinder- und Familienzentrum war am 1. Mai das Ziel vieler Maiwanderer und natürlich auch der Girmeser, die froh sind, dass die alte Tradition des Maifestes in 2015 wieder aufgegriffen haben.

Copyright © mittelhessen.de 2018