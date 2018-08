Tretbecken gesperrt

Arbeiten Bäume müssen gefällt werden

Solms Viel Zeit und Arbeit hat der Verein Interessengemeinschaft Kneipp-Anlage in das Solmser Tretbecken investiert. Ein Unwetter hat in der vergangenen Woche in kurzer Zeit für viel Verwüstung gesorgt. Jetzt muss die Anlage auch noch gesperrt werden.

