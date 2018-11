Türen öffnen und Gutes tun

Benefiz Gewinnen mit dem Adventskalender der Lions-Damen von „Charlotte Buff“

Wetzlar Der Förderverein des Wetzlarer Lions-Clubs Charlotte Buff stellt zum neunten Mal einen Adventskalender in limitierter Auflage vor. Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt in diesem Jahr wieder Familienprojekten in Wetzlar zugute.

