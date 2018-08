Kurse

Turner bieten neue Kurse

Wetzlar Der Turnverein Wetzlar bietet zwei neue Kurse an. Ab Freitag, 24. August, findet wöchentlich von 17 bis 18 Uhr der Kurs „Cardio Zumba meets Bauch Beine Po“ im Raum 3 des Studios 1 in der Sportparkstraße 5 in Wetzlar statt. Trainerin Anastasia Kiselev bietet im ersten Teil der Kursstunde eine herz- und kreislaufintensive Zumbaeinheit an, die im zweiten Teil durch Kräftigungsübungen für Bauch, Beine und Po ergänzt wird.

