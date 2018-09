Fortbildung

Turngau bietet neue Kurse an

Wetzlar Der Turngau Lahn-Dill bietet zwei Fortbildungsveranstaltungen an. Die Wirbelsäule steht am Samstag, 22. September, in Fleisbach im Mittelpunkt. Sabine Diehl stellt gezielte Übungen zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden vor. Anmeldungen nimmt Birgit Bauer unter (0 27 72) 6 24 51 oder per Mail an birgitbauer55@gmx.de entgegen.

