Überholvorgang scheitert

Wetzlar In der Baustelle in Höhe Garbenheim auf der Bundesstraße 49 wollte am Dienstag ein 53-Jähriger aus Aßlar auf der rechten Spur fahrend vermutlich noch schnell an dem Lastwagen vorbei, der sich links neben ihm befand, als die Fahrbahn von zwei auf eine Fahrspur verengt wurde.

