Matinee

Ulmtal-Chöre singen

Musik Matinee-Konzert startet um 11.15 Uhr

Greifenstein-Ulm Der Männerchor Ulmtal präsentiert am Sonntag, 12. August, ab 11.15 Uhr ein Matinee-Konzert in der Ulmer Dreschhalle. Außer dem Veranstalter werden der Frauenchor Allendorf/Ulm, der evangelische Kirchenchor Ulmtal, „Sound of Ulmtal“ und der Projektchor Liedbeiträge präsentieren.

Copyright © mittelhessen.de 2018