Polizei

Unbekannter greift Schüler an

Solms-Albshausen Ein 14-Jähriger hat am Dienstag einen mutmaßlichen Angreifer in der Unterführung der Braunfelser Straße abgewehrt. Der Schüler war gegen 20 Uhr zu Fuß von der Karl-Theiß-Halle in der Leipziger Straße, über den Sportplatz, entlang der Straße „Vorm Backtor“ bis zu der Unterführung unterwegs.

Copyright © mittelhessen.de 2018