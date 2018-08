Unfallfahrer fährt davon

Gießen Die Polizei in Gießen sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am vergangenen Montag gegen 12.45 Uhr wollte eine 69-jährige BMW-Fahrerin aus Biebertal von der Friedrichstraße in die Frankfurter Straße einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte von einem Parkplatz ebenfalls losfahren. Beide fuhren zugleich an, der Unbekannte touchierte dabei den BMW, fuhr aber einfach davon. Er soll einen älteren blauen Mercedes gefahren haben.

