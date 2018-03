Polizei

Unfallfluchtin Werdorf

Polizei II Unbekannter rammt BMW und flüchtet

Aßlar-Werdorf Beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Sonntagabend vor der Sporthalle in der Lutherstraße einen schwarzen 3er-BMW. Eine Zeugin vernahm gegen 19.30 Uhr einen lauten Knall. Kurz darauf stieg ein Mann aus einem dunklen Kombi oder SUV, ging um seinen Wagen, um offensichtlich nach einem Schaden an seinem Wagen zu schauen, und setzte dann seine Fahrt in Richtung Hauptstraße fort.

