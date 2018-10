Unterstützung für den Nachwuchs

Für gute Zwecke Montec spendet 1200 Euro an Lahnauer Jugendfeuerwehr

Lahnau-Dorlar Die Firma Montec Montagetechnik Rita Schreyer ist von Dutenhofen in den Gewerbepark Dorlar umgezogen. Zur Ankunft in Lahnau gab es ein Geschenk an die Jugendfeuerwehr.

