BIEBERTAL-FELLINGSHAUSEN Der Breitensportverein Biebertal bietet ein Nachmittagsseminar zum Thema "Bedrängnissituation! Was kann ich tun?" an. Es findet am Samstag, 16. April, von 14.30 bis 17 Uhr im BSV-Vereinsheim (Industriestraße 6) in (...)