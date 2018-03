Geburtstag

Viele Gäste kommen zum 95.

Biebertal-Rodheim-Bieber In ihrer neuen Heimat, dem Seniorenzentrum Gleiberger Land in Krofdorf, fühlt sich die 95-jährige Emmi Francke aus Rodheim, eine geborene Pfaff, wohl. Dort hat sie am Mittwoch ihren 95. Geburtstag gefeiert.

