Viele Hunde sind „brauchbar“

JADG Prüfung war großer Erfolg

POHLHEIM-GARBENTEICH Großes Interesse an der Brauchbarkeitsprüfung des Jagdvereins: Wegen der großen Anzahl der gemeldeten Hunde wurde in diesem Jahr in zwei Sechsergruppen geprüft.

