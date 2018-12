Weihnachtsmarkt

Vielfalt zum zweiten Advent

Wetzlar-Naunheim Etwa 25 Vereine, Institutionen, Privatleute und Händler bieten auf dem Weihnachtsmarkt in Naunheim am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, an ihren Ständen allerlei Nettes und Nützliches an sowie eine Vielfalt an leckereren Speisen und Getränken.

