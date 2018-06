POLIZEI

Vier Verletze, hoher Schaden

Langgöns Einen Unfall mit vier Leichtverletzten hat es am Donnerstag gegen 15.40 Uhr zwischen Niederkleen und Pohl-Göns gegeben. Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer aus Friedberg war mit seinem Yaris auf der Butzbacher Straße unterwegs. Er wollte an der Kreuzung zur L 3129 rechts abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige Wetzlarerin in einem silbernen Multivan.

