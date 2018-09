Vögel im Blick

Aktivwoche Abschluss im Naturschutzgebiet

Bischoffen Zum Abschluss der Aktiv Woche 60+ der Gemeinde Bischoffen fand eine vogelkundliche Exkursion mit Werner Schindler (Solms) an die Vorsperre des Aartalsees statt. Das Naturschutzgebiet, in dem bis zu 200 Vogelarten zu finden seien, habe sich gut entwickelt. Der Kiebitz sei dort ebenso beheimatet wie das Braunkehlchen. Festzustellen sei jedoch, dass der Bestand an Stockenten abnehme. Und bei den Haubentauchern seien in diesem Jahr nur zwei, drei Jungvögel ausgebrütet worden. Schindler ging auch auf die drei Gänsearten Grau-, Kanada- und Nilgans ein und erläuterte, dass Letztere keine Gans, sondern eine Ente sei. Riesige Vogelzüge könnten im September und Oktober von Ost nach West beobachtet werden, darunter die der Ringeltauben, Buchfinken und Feldlerchen.

