Vogelschützer ehren Jubilare

Natur Erfreuliche Bruttätigkeit der Schwalben, auch Eisvögel gesichtet

Aßlar Der Vogelschutzverein Aßlar traf sich in seinem Vereinsheim in Klein-Altenstädten zur Jahreshauptversammlung, in deren Rahmen Vorsitzender Josef Netsch auch Ehrungen vornahm.

Copyright © mittelhessen.de 2018