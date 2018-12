Von Lothar Rühl

Von Rechtenbach nach Hollywood

Erfolg Judith Hahn ist Schauspielerin und Regisseurin

Hüttenberg-Rechtenbach Ein Film, in dem die Rechtenbacherin Judith Hahn mitspielt, hatte gerade Premiere in Hollywood. In dem englischsprachigen Thriller „8 Remains“ (Acht Übriggebliebene) ist die 33-Jährige als Sarah, ein Opfer in dem spannenden Film, zu sehen.

