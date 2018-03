Von Romantik bis Moderne

KONZERT Junges Sinfonie-Orchester begeistert in Wetzlar

Wetzlar Die Sinfonie Nr. 7 in d-Moll von Antonin Dvorák ist das größte Werk des Komponisten vor seiner Hinwendung zur „Neuen Welt“. Am Samstag erklang das Werk nach der Pause in der Stadthalle Wetzlar – ergreifend intoniert vom Jungen Sinfonie- Orchester Wetzlar.

