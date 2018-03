Religion

Von Verrat bis zu Auferstehung

Wetzlar Um biblische Personen der Passionsgeschichte geht es in der Passionszeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag im Wetzlarer Haus der Kirche in der Kornblumengasse 11. An drei Freitagen jeweils ab 19.30 Uhr wird die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Jesu in Form von Gesprächsabenden behandelt. Am 16. Februar stehen Verrat, Verhaftung und Verhör Christi im Mittelpunkt, am 23. Februar Verurteilung, Kreuzigung und Tod sowie am 9. März die Erfahrungen mit dem Auferstandenen.

