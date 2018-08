Von der Leichtigkeit des Dichtens

Ausstellung „WortArten“ in der Wetzlarer Stadtbibliothek eröffnet

Wetzlar „Lesen ist eine Reise in die Welt. Schreiben ist eine Reise zu dir selbst.“ Dieses Zitat stammt aus einem Gedicht von Michael Krause-Blassl. Der in Wetzlar lebende Autor, Dichter und Lehrer hat seine Mitmach-Ausstellung „WortArten“ in der Stadtbibliothek eröffnet.

