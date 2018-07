POLIZEI

Vorfahrt missachtet

WETZLAR Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto musste sich ein Rollfahrer am Donnerstagmorgen mit Hautabschürfungen in ärztliche Behandlung begeben. Der 51-jährige fuhr gegen 11.05 Uhr von Weidenhausen kommend an die Einmündung zur Volpertshäuser Straße heran, um anschließend nach links in Richtung Stadtmitte weiterzufahren.

