Vortrag über Heizungen

ENERGIE Veranstaltung für Interessierte am 23. Mai

DIETZHÖLZTAL-MANDELN/ WETZLAR/DILLENBURG Im Lahn-Dill-Kreis gibt es über 70 000 Heizungsanlagen. Für viele Anlagenbetreiber stellt sich oft die Frage, ob ein Tausch oder eine Sanierung fällig ist. Welche Möglichkeiten es gibt, bestehende Heizungsanlagen zu optimieren oder eine neue Heizungsanlage einbauen zu lassen, das erfahren interessierte Bürger an einem Vortragsabend am Mittwoch, 23. Mai, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Mandeln (Schulstraße 12). Auch das Thema Förderungen von Umbaumaßnahmen wird dabei erörtert. Der Lahn-Dill-Kreis, die Verbraucherzentrale Hessen und die Gemeinde Dietzhölztal laden zu dieser Veranstaltung ein. Der Eintritt ist frei.

